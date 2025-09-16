پخش زنده
فرماندار صومعهسرا گفت : بیش از هزار نفر در صومعه سرا ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرماندار صومعهسرا در جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال دراین شهرستان با بیان اینکه صومعهسرا توانمندیهای زیادی در زمینههای مختلف ازجمله کشاورزی و گردشگری دارد گفت: این شهرستان مقام نخست زراعت صنوبر کشور، مقام دوم تولید برنج استان، آبزی پروری شهرستانهای برتر و با ۲۲۰ مرغداری قطب تولید مرغ استان و کشور را دارد.
حمید رضائی با بیان اینکه جذب سرمایهگذار بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاران از برنامههای اولویت دولت چهاردهم است افزود: از سال گذشته تا کنون ۱۲۰میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام، بهزیستی و مشاغل خانگی به هزار و ۹۰۰ نفر ازمتقاضیان اشتغالزایی پرداخت شده است.
مدیر کل سرمایه گذاری استانداری گیلان هم در این نشست بابیان اینکه هدف ما این است که روند سرمایهگذاری را تسهیل گری کنیم گفت: باید تسهیلات و امکانات لازم در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد وبا رفع موانع موجود در سر راه سرمایه گذاران که بدون دغدغه در زمینههای تولیدی و اشتغال فعالیت کنند.
یونس رنجکش افزود: هر شهرستان باید کتابچهای از ظرفیتها، پتانسیلها و فرصتهای سرمایه گذاری در زمینههای مختلف ازجمله کشاورزی، گردشگری، صنعتی و تولیدی تهیه و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
مدیر کل امور اقتصاد و دارائی استان گیلان هم دراین نشست گفت:با قرار گرفتن شهرک صنعتی این شهرستان در محدوده منطقه آزاد انزلی زمینه برای حضور سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این شهرک فراهم میشود.
علیرضا نوروزی زمینه سازی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود کسب و کار و رفع موانع، پرداخت تسهیلات یارانه و کم بهره به سرمایهگذاری، مولدسازی اراضی ملی به سرمایهگذاران و شناسایی ظرفیتها و اولویتهای سرمایه گذاری را از رویکردهای مهم برای حمایت از سرمایهگذاران دانست.