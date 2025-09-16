به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان گفت: این دوره آموزشی با حضور ۶ استان و با هدف آشنایی با اصول و مبانی نظارت بر روند آموزش و ارتقای سطح کمی و کیفی دوره‌های آموزش تخصصی و با خدمت و توانمندسازی نیرو‌های عملیاتی در شهرکرد برگزار می‌شود.

غلامرضا اسدیان افزود: تعریف نظارت و مفاهیم آن، اصول نظارت و نظارت اثر بخش، عوامل مؤثر بر نظارت و ارزشیابی، رسالت ناظران آموزشی در جمعیت هلال‌احمر، شیوه‌های نظارت نوین و گزارش نویسی در نظارت از سرفصل‌های این دوره آموزشی است.

اسدیان بیان داشت: دوره منطقه‌ای تربیت ناظرین آموزشی به مدت دو روز به میزبانی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.