به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد در نشت با مدیران واحدهای تولیدی بتن آماده گفت : تخلیه اضافه بتن در معابر عمومی حاشیه جاده ها خیابان ها و شستشوی میکسرحمل بتن در جداول ممنوع بوده و مطابق با قانون خودرو از یک هفته تا ۱۰ هفته توقیف خواهد شد .

عبدال دیانتی نسب با اشاره به ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند افزود: قانون صنایع را موظف نموده که خود مدیریت پسماند داشته باشند و هر وسیله ی نقلیه ای که اقدام به تخلیه هرگونه پسماند در معابر عمومی نماید از یک هفته تا ۱۰هفته توقیف خواهد شد .

دیانتی نسب گفت : گاها مشاهده می شود ماشین های حمل بتن آماده پس از اتمام کار ، اضافه بتن خود را در معابر عمومی ، جاده ها و حاشیه شهر تخلیه می کنند و یا پس از اتمام کار ، میکسر خود را در معابر عمومی و جداول شهرها شستشو می دهند که این اقدام خلاف ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند است و مجازات حقوقی و کیفری دارد .

دیانتی نسب گفت : در محدوده کمریندی یاسوج به شیراز واقع در زیر زندان مرکزی ، جایگاهی برای تخلیه نخاله های ساختمانی مشخص شده اما حقیقتا ما باید به سمتی پیش برویم که از این پسماندها استفاده مجدد کنیم .

گفتنی است در ابتدای این نشست مدیران واحدهای تولید بتن آماده و نمایندگان شهرداری و صنعت و معدن نقطه نظرات خودر را در این خصوص بیان داشته و بر لزوم همکاری در مدیریت پسماند برای داشتن شهری زیبا تاکید ویژه ای شد .