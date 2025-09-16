پخش زنده
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی اعلام کرد: تامین فناوریهای مکانیزه مورد نیاز نخلستانها در اولویتهای این مرکز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کریم ذوالفقاری به مناسبت روز ملی خرما افزود: عمده فناوریهای مکانیزه مورد نیاز در نخلستانها شامل: بالابر، پهپاد سمپاش و گرده افشان، سمپاش های توربینی ویژه نخلستان، ماشین هرس و تکریب نخل و سرشاخه خردکن ویژه خرما بوده که جزو اولویت های توسعه مکانیزاسیون محصول خرما است.
وی افزود : ارتقای شاخصهای مکانیزاسیون خرما دارای اهمیت راهبردی ویژهای است و با توجه به این که بیشترین عملیات اختصاصی نخل در تاج درخت انجام میشود، تأمین بالابر دارای استانداردهای لازم (به ویژه استانداردهای ایمنی)، در دستور کار جدی مرکز تسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی قرار دارد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: در حال حاضر پنج نوع بالابر نخل در فهرست مورد حمایت این مرکز توسط شرکتهای تولیدکننده و واردکننده، تأمین شده و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
ذوالفقاری افزود: یکی از اهداف چندگانه مکانیزاسیون در کشاورزی در کنار افزایش بهره وری، به موقع انجام شدن عملیات و ارتقای کمی وکیفی محصولات کشاورزی، کاهش سختی کار است.
وی با اشاره به هوشمندسازی مکانیزاسیون خرما، گفت: برای ارتقای کیفیت محصول صادراتی کشور، هوشمندسازی مکانیزاسیون خرما با دستگاه درجه بندی (سورتینگ) خرما بر پایه پردازش تصویر و مجهز به هوش مصنوعی، برای تشخیص رنگ، اندازه و ایرادات ظاهری و آفات سطح خرما، در فهرست ماشینهای کشاورزی باغبانی موجود است.
وی با اشاره به این که خرما یکی از مهمترین محصولات باغی کشور است، گفت: ایران همواره به لحاظ سطح زیر کشت و تولید محصول خرما، جزو ۳ کشور برتر جهان است.