توزیع گوشت گوساله و مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کالا‌های اساسی در شهرکرد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان گفت: این اقدام با هدف تنظیم بازار و دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالا‌های ضروری صورت گرفته است.

حمید فتح اللهی گفت: محصولات پروتئینی مذکور با قیمت۶ مصوب دولتی در اختیار بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار می‌گیرد.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از مصرف‌کنندگان و عرضه مستقیم و بدون واسطه کالا‌ها عنوان کرد و افزود: تلاش ما بر این است که با کنترل قیمت‌ها، دسترسی مردم به کالا‌های اساسی را تسهیل کنیم.

این نمایشگاه برای سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار و حمایت از اقشار مختلف جامعه برگزار شده است و انتظار می‌رود با عرضه مستقیم کالاها، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.