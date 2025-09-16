پخش زنده
توزیع گوشت گوساله و مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کالاهای اساسی در شهرکرد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان گفت: این اقدام با هدف تنظیم بازار و دسترسی آسانتر شهروندان به کالاهای ضروری صورت گرفته است.
حمید فتح اللهی گفت: محصولات پروتئینی مذکور با قیمت۶ مصوب دولتی در اختیار بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار میگیرد.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از مصرفکنندگان و عرضه مستقیم و بدون واسطه کالاها عنوان کرد و افزود: تلاش ما بر این است که با کنترل قیمتها، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کنیم.
این نمایشگاه برای سیاستهای دولت برای تنظیم بازار و حمایت از اقشار مختلف جامعه برگزار شده است و انتظار میرود با عرضه مستقیم کالاها، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود.