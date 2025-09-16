نشست بانوان هنرمند، فرهنگی و فعالان حوزه مد و لباس قم امروز در تالار فرهنگ و هنر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، فاطمه حیدری، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به اینکه قم باید به پایگاه تربیت دخترانه در جهان تبدیل شود، گفت: فعالان بانوی استان شناسایی می‌شوند و تسهیل‌گری لازم برای حمایت از آنان صورت می‌گیرد.

وی با با اشاره به اینکه قم محل صدور معارف اسلام است و بانوان و دختران نقش ویژه‌ای در آن دارند، افزود: دختران ما باید در فضای تربیتی درست و با الگو‌های فاخر قرار گیرند.

حیدری با اشاره به حضور بانوان کشور‌های مختلف برای تحصیل در قم گفت: بانوان و دختران ما با الگو گرفتن از حضرت معصومه سلام الله علیها باید ارزش‌های خود را بشناسند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از ۷ نفر از بانوان موفق قم تجلیل و قدردانی شد.