کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: مرحله سنجش نوآموزان سال تحصیلی جدید با موفقیت در کیش به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سوسن پژوهی، گفت: از مجموع ۸۹۰ نوآموز ۸۴۸ نفر در پایه اول و ۴۲ نفر در حوزه پیشدبستانی سنجش شدند.
او افزود: والدینی که تاکنون موفق به انجام سنجش فرزندان خود نشدهاند، با مراجعه به مرکز جامع سنجش و یا اداره آموزش و پرورش، پس از ثبت اطلاعات لازم نسبت به سنجش کودکان اقدام کنند.
کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: پس از جمعآوری اطلاعات و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش استان، سامانه نوبتگیری فعال می شود و والدین نوبت سنجش فرزندان خود را ثبت کنند.
سوسن پژوهی، گفت: شناسایی توانمندیها و آمادگیهای اولیه دانشآموزان برای ورود به مدرسه از اهداف سنجش نوآموزان است تا برنامهریزی آموزشی متناسب با نیاز و وضعیت فردی هر نوآموز انجام شود و مسیر رشد و یادگیری او به بهترین شکل هدایت شود.
او، افزود: سنجش نوآموزان در پنج حوزه اصلی است و می توان به تواناییهای شناختی شامل دقت، حافظه، تفکر منطقی و حل مسئله و مهارتهای زبانی و ارتباطی شامل شنوایی، گفتار، درک مفاهیم و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و مهارتهای حرکتی شامل هماهنگی چشم و دست، مهارتهای ظریف و حرکات بزرگ و مهارتهای اجتماعی و عاطفی شامل توانایی تعامل با همسالان، کنترل هیجانات و خودکنترلی و مهارتهای پایه ریاضی و علمی شامل شناسایی اعداد، اشکال، رنگها و مفاهیم ابتدایی است.
کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: جمعآوری و تحلیل نتایج سنجش نوآموزان، زمینهساز برنامهریزی آموزشی هدفمند، تقویت مهارتها و رشد متوازن نوآموزان در طول سال تحصیلی خواهد بود.