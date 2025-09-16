شهرک تخصصی خورشیدی سریزد با مساحت ۳۰ هکتار، با ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

شهرک خورشیدی سریزد در آستانه واگذاری به سرمایه گذاران

شهرک خورشیدی سریزد در آستانه واگذاری به سرمایه گذاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست مشترک فلاح زاده مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد با مدیر امور اراضی استان، واگذاری اراضی شهرک تخصصی خورشیدی سریزد مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد واگذاری شهرک تخصصی خورشیدی سریزد در دستور کار قرار گیرد و اراضی این شهرک به شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد واگذار شود.

شهرک تخصصی خورشیدی سریزد با مساحت ۳۰ هکتار، با ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است و می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه انرژی پاک و خورشیدی در استان فراهم کند.