رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در پنجمین نمایشگاه دستاورد‌های نهاد وقف، بر حمایت این سازمان از توسعه فعالیت‌های نوین وقف، شفافیت در بهره‌برداری از موقوفات و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی این سازمان از پنجمین نمایشگاه دستاورد‌های نهاد وقف در هتل ارم تهران بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور انجام شد، خدائیان با حضور در غرفه‌های مختلف نمایشگاه با فعالان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان گفت‌و‌گو کرد و در جریان آخرین دستاورد‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک این مجموعه‌ها با سازمان اوقاف قرار گرفت.

همچنین نمایندگان شرکت‌ها و تولیدکنندگان حاضر، مسائل و مشکلات خود را با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتند.

خدائیان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه دستاورد‌های نهاد وقف در جهت شناساندن رویکرد نوین وقف، بسیار مفید و کاربردی است و می‌تواند به فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از موقوفات کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دوره مدیریت جدید سازمان اوقاف، افزود: در این دوره تلاش شده است رقبات اوقافی مستند شوند، عواید موقوفات شفاف شده و سعی شده است صرفاً به شکل سنتی مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه با بهینه‌سازی و افزایش درآمد‌ها در راستای نیت واقفان هزینه شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ورود سازمان اوقاف به عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد شفافیت در استفاده از موقوفات و همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات ارزشمندی است که با تأکیدات مقام معظم رهبری نیز هم‌راستا بوده و مانع مهاجرت نخبگان خواهد شد.

وی با قدردانی از اقدامات سازمان اوقاف افزود: سازمان بازرسی کل کشور آماده است در هر زمینه‌ای که به توسعه این اقدامات نوین، چه در حوزه اقتصاد دریا‌محور و چه در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز به همکاری باشد، ورود کرده و کمک‌های لازم را ارائه دهد.

خدائیان همچنین به فعالیت‌های کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و افزود: همکاران ما در این کارگروه با بازدید از پارک‌های علم و فناوری و گفت‌و‌گو با شرکت‌های دانش‌بنیان، تلاش می‌کنند هرجا نیاز به پشتیبانی و حمایت سازمان بازرسی باشد، ورود کنند.

پنجمین نمایشگاه دستاورد‌های نهاد وقف از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه با حضور مؤسسات دانش‌بنیان، نهاد‌های مردمی، واقفان و اصحاب رسانه در محل هتل ارم تهران برگزار می‌شود.