رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه از اجرای طرح نظارتی با هدف کنترل قیمت و عرضه مناسب کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مصطفی قدیمی از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف نظارت بر قیمت، تأمین، توزیع و ارائه به موقع کالا و خدمات پرتقاضا در ایام بازگشایی مدارس در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: اجرای این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط و اداره تعزیرات حکومتی از ۱۵ شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه با بیان اینکه در گشت مشترک صمت و دیگر نهادهای متولی انواع نوشت افزار، لوازم آموزشی، کیف و کفش، پوشاک، لباس فرم مدارس و …رصد می‌شود، ادامه داد: تاکنون ۱۵ واحد صنفی متخلف شناخته شده که با تکمیل فرم گزارش بازرسی برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه پرونده‌های متخلفان به صورت ویژه در اداره تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: رعایت سود قانونی در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و عرضه کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس شامل لوازم‌التحریر، کیف و کفش، پوشاک و لباس فرم دانش‌آموزان به طور ویژه تحت نظارت قرار دارد.

قدیمی با اشاره به نظارت بر قیمت لباس فرم مدارس، نوشت افزار دانش‌آموزی و نحوه عملکرد مدارس غیردولتی در دریافت شهریه تصریح کرد: این موضوعات هم نیز جزو محورهای اصلی بازرسی‌ها خواهند بود.

وی بیان کرد: بر اساس نرخنامه رسمی، قیمت لباس فرم مدارس به تفکیک مقطع تحصیلی و جنس پارچه تعیین شده و تمامی واحدهای عرضه لباس فرم ملزم به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و فروش با قیمت‌های غیرمجاز یا اجبار خانواده‌ها به خرید از مکان خاص، تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور، امتناع از عرضه کالا یا سایر تخلفات صنفی می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۷۴۳۲۲۶۴۹۴۹ و ۰۷۴۳۲۲۶۳۵۹۹ اداره صمت و یا مراجعه حضوری، مراتب شکایت خود را اعلام کنند.