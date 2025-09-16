به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم لیگ کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان باشگاه‌های کشور یادواره کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد ۲۱ تا ۲۵ شهریور در ۸ منطقه کشور برگزار شد.

رده بندی تیمی ۸ گروه و نتایج کامل این مسابقات به این شرح است:

کشتی فرنگی:

گروه یک (میزبان کرمان): ۱- دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۲- اصفهان ۳- قم ۴- کرمان

گروه دو (میزبان شیراز): ۱- فارس ۲- بوشهر ۳- کهگیلویه و بویراحمد

گروه سه (میزبان مشهد): ۱- مازندران ۲- خراسان رضوی ۳- گلستان

گروه چهار (میزبان کرج): ۱- شهر ری تهران ۲- دیوان دره کردستان ۳- کرمانشاه ۴- البرز

تیم‌های راه یافته به مرحله سوم کشتی فرنگی:

گروه یک: ۱- دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۲- بوشهر ۳- مازندران ۴- شرکت دیوان راه کار چهل چشمه کردستان

گروه دو: ۱- اصفهان ۲- فارس ۳- خراسان رضوی ۴- تهران (شهر ری)

کشتی آزاد:

گروه یک (میزبان قروه کردستان): ۱- پدیده کارگران تهران ۲- دانشگاه آزاد اسلامی ۳- عمران بتن قم ۴- شهید اجاقی قروه کردستان

گروه دو (میزبان تهران): ۱- لرستان ۲- همیاری تهران ۳- گلستان ۴- همدان

گروه سه (میزبان تبریز): ۱- آذربایجان شرقی ۲- مازندران ۳- دورود لرستان ۴- اصفهان

گروه چهار (میزبان مشهد): ۱- البرز ۲- خراسان رضوی ۳- کرمانشاه

تیم‌های راه یافته به مرحله سوم کشتی آزاد:

گروه یک: ۱- پدیده کارگران تهران ۲- همیاری تهران ۳- آذربایجان شرقی ۴- خراسان رضوی

گروه دو: ۱- دانشگاه آزاد اسلامی ۲- بروجرد لرستان ۳- مازندران ۴- البرز