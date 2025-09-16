به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن عبدالهی به عنوان کمک داور در دیدار دو تیم ایسترن هنگ کنگ و نام دین ویتنام از گروه F مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ حضور خواهد داشت.

این دیدار روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه به میزبانی هنگ کنگ برگزار می‌شود.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا حسن اکرمی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی به عنوان کمک‌های وی و امیر عرب براقی داور چهارم در این دیدار انتخاب شده‌اند.