به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس دانشگاه مازندران از برگزاری آیین نکوداشت هفته دانشگاه مازندران در ۲۶ شهریور ماه خبر داد.

دکتر ابراهیم صالحی عمران با بیان این‌که این رویداد با هدف تکریم دانایی برگزار می‌شود؛ گفت: نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه مازندران به‌عنوان مولود انقلاب اسلامی در گسترش علم، فرهنگ و فناوری و ضرورت بازخوانی مبانی متعالی تاسیسی آن ذیل اندیشه امامین انقلاب اسلامی و در راستای اهداف و برنامه‌های مختلف دانشگاه از جمله برنامه راهبردی، طرح نکوداشت هفته دانشگاه مازندران در جلسه هیات رییسه دانشگاه به تصویب رسید و با برگزاری برنامه‌های مختلف موافقت شد.

رییس دانشگاه مازندران با اشاره به چرایی و منطق این طرح گفت: با توجه به اهمیت و نقش گذر زمان از منظر نمادشناسی و اسطوره شناسی در فرهنگ و حکمت ایرانی، آنچه در این طرح به آن می‌پردازیم توجه به شروع یک سال تازه در دانشگاه مازندران و همچنین آغاز سال جدید تحصیلی است.

رییس دانشگاه جامع استان، مناسبت محوری این طرح را ۲۶ شهریور ۱۳۵۸ مصادف با سال‌روز تصویب قانون تاسیس دانشگاه مازندران در شورای انقلاب اسلامی و آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه دانست و افزود: از مهم‌ترین اهداف این رویداد می‌توان به تکریم دانایی، پیشران جهاد علمی، جهاد تبیین، اتخاذ یک شتاب‌دهنده انگیزشی برای شروع سال تحصیلی جدید و بسط جامعه‌محوری اشاره کرد.

دکتر صالحی عمران تصریح کرد: شعار محوری این رویداد حرکت‌بخش، "دانشگاه مازندران، پیشران توسعه زیست بوم علم، فرهنگ، فناوری و نوآوری استان مازندران» انتخاب شد.