به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ حامد شادبهر با اشاره به اینکه حمل دام و طیور باید با مجوز‌های لازم انجام شود گفت:ماموران انتظامی به منظور مقابله با قاچاق، حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی نیسان باری که در حال بارگیری طیور بدون مجوز در شهرپره سر بود، مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی از کشف هزار و ۸۵۰ قطعه جوجه اردک زنده بدون مجوز در بازرسی از این دو خودرو خبر داد و افزود: متهم ۳۹ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از تحویل طیور کشف شده برای سیر مراحل قانونی به اداره دامپزشکی شهرستان رضوانشهر خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال برآورد کردند.