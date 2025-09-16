پخش زنده
در جلسه شورای ملی حرایم، درخواست استان فارس برای تدقیق در عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی مجموعه تاریخی پاسارگاد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه شورای ملی حرایم با حضور علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور که در معاونت میراث فرهنگی تشکیل شد؛ محدودیت ساختوساز در روستاهای مجاور، بررسی محدوده الحاقی، جابهجایی روستا، تهیه بستههای تشویقی استان فارس با رویکرد اقتصادی و اجتماعی برای حفاظت از آثار تاریخی-فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین تدوین ضوابط پهنهبندی شده در عرصه و تهیه طرحهای محرک توسعه برای تقویت «روستای هدف گردشگری» و ایجاد کسب و کار برای ساکنین، از دیگر موضوعات این جلسه بود.
بررسی و تعیین تکلیف محدوده ۲۰ هکتاری الحاقی در دهه ۱۳۹۰ توسط پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، از دیگر موارد مطرحشده در این جلسه بود.
این تصمیمات در راستای حفاظت از مجموعه جهانی پاسارگاد و رفع موانع اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن اتخاذ شده است.