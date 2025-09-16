پخش زنده
امروز: -
قطعی یا کاهش فشار آب فردا در روستاهای دینان، مولنجان و زمان آباد در استان اصفهان احتمال میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد در پی عملیات اتصال خط جدید انتقال آب با قطر ۲۰۰ میلیمتر به لوله قدیمی در بزرگراه شهید آیت الله رئیسی روبهروی محله حصه شمالی، احتمال کاهش فشار و یا قطع آب در روستاهای دینان، مولنجان، زمان آباد و کانال نوربخش از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه احتمال میرود.
بر همین اساس از ساکنان روستاها درخواست میشود در خصوص ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.