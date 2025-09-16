به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ شریف رحیمی با بیان اینکه با هدف کشف لوازم یدکی قاچاق موجود در بازار، گروهی با حضور کارشناسان پلیس اقتصادی شهرستان برخی مراکز فروش را به صورت میدانی بررسی کردند گفت : با انجام برخی اقدامات اطلاعاتی در کنار حضور میدانی یک انبار مشکوک در سطح شهر شناسائی شد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با هماهنگی قضائی به همراه کارشناس اداره صمت و تعزیرات حکومتی به محل اعزام و در بررسی از انبار یک فروشگاه لوازم یدکی خودرو ۶۵۵ قطعه انواع لوازم یدکی قاچاق شامل رادیاتور، کمک فنر، پایه و تیغه برف پاکن، فیلتر بنرین، میل لنگ و برخی اقلام دیگر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لاهیجان ارزش این محموله را بر اساس نظر کارشناسان ، ۷ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهم ۶۶ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.