تیمور آقامحمدی نویسنده رمان «آنجا» در مصاحبه باخبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این اثر در بستر داستانی بلندپروازانه شکل گرفته و بخش مهمی از حوادث آن در شهر ولادی‌وستوک روسیه رخ می‌دهد.

وی افزود: چیزی که من در داستانم -که در ۱۴۲۰ اتفاق می‌افتد- می‌بینم، هم می‌تواند محقق شود هم نه. کوشیده‌ام یک رؤیا بسازم. آنچه ملّت‌ها را سرپا نگه می‌دارد، رؤیایی است که آنها دارند.

آقامحمدی گفت: یکی از رؤیا‌هایی که من بدان مؤمنم، ایده ایرانشهری است. جهان اتفاقات عجیب‌وغریبی پشت سر گذاشته که گاهی تا یک ماه یا حتی یک هفته پیش از آن، دور از واقعیت بوده؛ اما هستی گوش به این حرف‌ها نداده و کار خودش را کرده. من در این رمان به ایرانشهر اندیشیده‌ام و رؤیایش را دیده‌ام.

وی با بیان اینکه رمان، چشم‌اندازی متفاوت از مناسبات منطقه‌ای و جهانی ترسیم می‌کند افزود: موضوع رمان غریب بود و ناچار شدم مطالعات گسترده‌ای در حوزه آذربایجان، جنگ‌های ایران و روس و ادبیات روسیه انجام بدهم.

آقامحمدی در ادامه به سفر خود به روسیه اشاره کرد و گفت:، چون داستان در اقلیم روسیه می‌گذرد، سال گذشته در سرمای زمستان به این کشور رفتم. بازنویسی نهایی رمان را پس از بازگشت انجام دادم و تحویل ناشر دادم.

نویسنده رمان "آنجا" این اثر را حاصل دغدغه‌ای هویتی و ملی عنوان کرد و افزود: از ابتدا می‌خواستم کاری برای ایران و ایرانی انجام دهم. همیشه با خودم می‌گفتم اگر زندگی فقط یک فرصت برای نوشتن به من بدهد، آن فرصت باید صرف این رمان شود. همین ایده بود که دوباره مرا به ایران، ایرانی و مفهوم ایرانشهر پیوند زد.

وی ادامه داد: ایران امروز ما، درگیر مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ انسان ایرانی نمی‌تواند در آنها متوقف بماند؛ می‌کوشد تا راه‌حلی پیدا کند، یا موفق می‌شود یا نه.

آقامحمدی گفت: کسانی که آینده را تلخ و ناامید می‌بینند، به سمت ناکام این سرزمین نور می‌اندازند و آن را پیش چشم می‌آورند. انذار می‌دهند که اگر کشور رها و مسائلش به کلافی سردرگم بدل شود، سرنوشت تاریکی پیش رو خواهیم داشت.

نویسنده رمان "آنجا" افزود: من به‌عنوان یک نویسنده می‌گویم که حل مسائل و گذار از موانع ما را به نقطه‌ای روشن می‌رساند و می‌توانیم در طرف کامیاب بایستیم. نویسنده می‌تواند هم انذاردهنده باشد و هم نویددهنده.

کتاب «آنجا» نوشته تیمور آقامحمدی، رمانی بزرگسال است که در ۲۶۷ صفحه عرضه شده است. داستان این رمان در سال ۱۴۲۰ می‌گذرد و روایت مردی ۳۵ ساله ایرانی است که به روسیه می‌رود و با زن و مردی ژاپنی آشنا می‌شود. این سه شخصیت آسیایی پس از ماجرا‌های مختلف، اولین ضربه را به دومینوی مناسبات جهانی وارد می‌کنند که منجر به تغییرات مهم، پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرقابل‌کنترل در سطح دنیا و به ویژه در روابط ایران با همسایگانش می‌شود؛ اتفاقاتی که ایران را به «ایرانشهر» تبدیل می‌کند. تیمور آقامحمدی در این رمان به موضوعات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران و نسبت انسان ایرانی با مسائل آینده می‌پردازد.

کتاب پژوهشی «مرا با دریا‌های مرده کاری نیست»، مجموعه داستان گروهی «خمپاره‌های سرگردان»، مجموعه شعر «هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن»، مجموعه داستان «مادربزرگ پیام مرده»، رمان نوجوان «رونی یک پیانو قورت داده»، رمان بزرگسال «همه» ازدیگر آثار آقا محمدی اسنت. همچنین کسب بیش از ۳۰ جایزه ملی و بین‌المللی از جمله: ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر (بخش شعر سپید)، جایزه ملی کتاب سال تبریز (رونی یک پیانو قورت داده)، جایزه قلم زرین (نامزد در بخش نوجوان)، لاک‌پشت پرنده (چهار ستاره)، کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور، جایزه ادبی یوسف، کبوتر حرم از دیگر افتخارات آقامحمدی است.