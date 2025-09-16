در روز کفاش و صنعت کفش و چرم، مسئولان صنعت و معدن و تعزیرات استان در بازدیدی سر زده از بازار چرم همدان پای صحبت فعالان این صنعت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۲۵ شهریور روز کفاش و صنعت کفش و چرم نامگذاری شده است، در این روز مسئولان صنعت و معدن و تعزیرات استان در بازدیدی سر زده به بازار چرم همدان رفتند و ضمن تبریک و عرض خدا قوت به فعالان چرم همدان پای مشکلات آنها نشستند.

واردات بی رویه؛ کمبود مواد اولیه؛ کمبود سوخت برای روز‌های سرد سال؛ نداشتن تابلو‌های تبلیغاتی در سر در بازار چرم و نداشتن رونق در این بازار و هچنین از دست دادن بافت بومی این بازار از جمله مشکلات عمده چرم کاران همدانی بود که رئیس صنعت معدن و تجارت استان قول پیگیری و گذاشتن جلسه‌ای ویژه برای این قشر زحمتکش داد.

بیش از ۱۲۰۰ فعال حوزه چرم در استان همدان در زمینه حمایت از تولید؛ تأمین سوخت و بازاری برای فروش چشم انتظار حمایت هستند.