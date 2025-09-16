به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بسته ویژه نابینایان که در آخرین روز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران (پنجشنبه یکم آبان) نمایش داده می‌شود، مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه به مخاطبان نابینا عرضه می‌شود تا تجربه‌ای متفاوت و فراگیر از تماشای سینما برایشان فراهم شود.

نخستین بار است که در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، یک نوبت ۶۰ دقیقه‌ای به مخاطبان نابینا اختصاص می‌یابد.

این برنامه در ادامه تجربه‌های پیشین «سوینا» رقم می‌خورد. پیش‌تر نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان چنین بخشی برای این دسته مخاطبان پیش‌بینی شده بود. علاوه بر این سال گذشته نیز در جشنواره فیلم فجر، «سوینا» در قالب بخش «مخاطبان خاص»، چند فیلم را برای این قشر جامعه آماده و ارائه کرده بود.

انجمن سینمای جوانان ایران با این رویکرد تلاش دارد تا با گسترش دسترسی و توجه به مخاطبان ویژه، امکان تجربه سینما را برای همه علاقه‌مندان، فارغ از محدودیت‌های جسمی، فراهم آورد.

چهل ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.