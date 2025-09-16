به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر مهر برگزار می‌شود.

طبق تفاهم‌نامه میان فدراسیون اسکیت و وزارت ورزش و جوانان مسابقات رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم در دو بخش دختران و پسران در رده‌های سنی ۱۴ تا ۱۶ سال برگزار خواهد شد.

المپیاد استعداد‌های برتر در بخش دختران ۲۵ تا ۲۶ مهر به میزبانی سمنان برگزار خواهد شد.

المپیاد استعداد‌های برتر بخش پسران نیز اول تا دوم آبان به میزبانی لرستان برگزار می‌شود.

مشارکت در رویداد‌ها و جشنواره‌های هدفمند ورزشی که در ابعاد ملی برگزار می‌شود انگیزه دانش آموزان را برای هدفگذاری و موفقیت‌های ورزشی برانگیخته و به توسعه و تکامل جسمانی و حرکتی آنان کمک نموده و مسیر کشف استعداد‌های قهرمانی را هموار می‌سازد.