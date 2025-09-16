به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت : ۲۵۰ شطرنج باز از ۲۶ استان کشور در این مسابقات به روش سوئیسی و در ۹ دور با هم رقابت میکنند.

سعید پیرملکی افزود: این مسابقات در ۶ رده سنی برگزار میشود و در هر رده ۶ نفره برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

وی افزود:این مسابقات از ۲۳ در سالن هیات شطرنج استانآغاز شده است و تا بیست و نهم شهریور ماه ادامه دارد.