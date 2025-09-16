به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دادستان خدابنده گفت: فردی که با رسید جعلی در خدابنده از شهروندان چندین میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود دستگیر و روانه زندانه شد.

اسدی افزود: در پی وصول گزارشی مبنی بر کلاهبرداری چندین میلیاردی از طریق استفاده از رسیدهای جعلی، با اقدام سریع ضابطان قضایی و دستور دادستانی شهرستان، متهم این پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

وی اضافه کرد: این فرد پس از انجام تحقیقات تکمیلی با صدور قرار تامین مناسب از سوی مقام قضایی روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خدابنده گفت:متهم با این روش ۵۴ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های عوامل قضایی و انتظامی، از شهروندان خواست پیش از اطمینان از واریز وجه به حساب خود صرفا به مشاهده رسیدهای موجود در تلفن همراه طرف مقابل اکتفا نکرده و پیش از اطمینان از واریز وجه، از تحویل کالا یا ارائه خدمات خودداری کنند.