معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با احداث دو نیروگاه ۶۳ و ۳۲ مگاواتی در مجاورت شهرک صنعتی شمس‌آباد، حدود ۴۰ درصد از نیاز مصرفی واحدهای صنعتی این منطقه تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه میز اقتصاد امروز به موضوع گواهی های صرفه جویی انرژی،فرصتی برای همه با خصور عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس،علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا و در ارتباط تلفنی با مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به این موضوع پرداخت شد.

در ابتدای این برنامه عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه انرژی بحث مدیریت آن است،در واقع هدف ما مدیریت و کاهش شدت انرژی می باشد،بزرگترین مشکل در حال حاضر وضعیت انرژی در کشور است که با یک سابقه غلطی تولید و مصرف حداکثری انرژی در حال پیش است.

او گفت: تا زمانی که ما نتوانیم شدت مصرف انرژی را در کشور بگیریم مشکلی حل نخواهد شد، ما در ماده ۴۶ به کاهش مصرف انرژی اشاره داریم اما آنچه باید در برنامه هفتم در محوریت قرار گیرد تمرکز بر سرمایه‌گذاری مردمی و بخش خصوصی در حوزه های مختلف به‌ویژه حوزه انرژی است.

مظفری بیان کرد: متاسفانه یکی از دلایل افت سرمایه‌گذاری در نیروگاه ها و تولید برق در کشور بخصوص در گذشته رقابت بخش خصوصی و دولتی است،مسئله اصلی این است که ما بتوانیم در حوزه انرژی تمام بخش‌ها را کنار هم داشته باشیم، مثلا وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش‌های حمل و نقل و ساختمان به تکالیف خود به درستی عمل کند یا وزاتخانه صمت بتواند وسایل استاندارد سرمایشی و گرمایشی تولید کند و وزارت نیرو ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی، راندمان تولید را بالا برد، همچنین وزارت جهاد کشاورزی بتواند با استفاده از سیستم‌های نوین مصرف انرژی را کاهش دهد و در ادامه وزارت نفت هم باید اراده مدیریت و کنترل سوخت در حوزه بهینه‌سازی را جدی بگیرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بازار بورس انرژی می تواند این تنش را کاهش دهد و نگرانی سرمایه‌گذار را کم کند ولی به صفر نمی رسد،متاسفانه در گذشته در عین ناترازی نیروگاه‌های بخش خصوصی ما خوابیده بود، برای بحث کاهش مصرف گاز چند اقدام اساسی باید انجام شود. یکی از اقدام‌های بسیار اساسی به‌ویژه در موضوع خانگی، رعایت مباحث مربوط به مقررات ساختمان و بهینه‌سازی مصرف در این مکان‌هاست.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس گفت: باید ماده ۴۶ اجرایی شود چراکه این ماده نگاه تک بعدی ندارد و نگاه موضوعات به بحث انرژی را کنارهم بررسی می کند ،برای به طور کلی سازمان بهینه سازی می تواند مشکل ناترازی را برطرف کند.



وی گفت: بورس انرژی می‌تواند تأمین مالی پروژه‌ها در زمینه رفع ناترازی انرژی را فراهم کند و حتی در فروش انرژی نیز نقش‌آفرین باشد. همسو با این اقدام می‌توانیم رفع ناترازی‌ها را برطرف کنیم. این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ شده، اما نیاز است بوروکراسی بسیار پیچیده اداری که سد راه این کار است برطرف شود. استفاده از سازوکار بورس انرژی برای رفع ناترازی انرژی به سود کشور است.

در ادامه علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا گفت: امروز حرکت ما نسبت به گذشته با شتاب بیشتر و بر اساس برنامه هایی که در دستور کار است پیش می رود در حال حاضر تقریبا هر هفته ما چیزی حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر پذیر از نوع خورشیدی را وارد مدار می کنیم اگر به این برنامه در طول یکسال گذشته نگاه کنیم ۴۶۰ مگاوات بود و خوشبختانه سرعت ساخت نیروگاه ها بیش از گذشته شده است.



وی افزود: همچنین علاوه بر شتاب در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید به مباحث بهروری و جلوگیری از مصرف بیش از حد انرژی بپردازیم و اقدام کنیم،یکی از سازوکارهای اصلی سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر ها است از آذرماه سال گذشته تا امروز ۳۱ طرح در چند بخش تعریف شده است،همچنین در بحث روشنایی معابر نیز از لامپ های کم مصرف استفاده شده که ما می توانیم در طی بازده زمانی دوسال تمامی روشنایی معابر به این لامپ ها تجهیز کنیم.

پرنده مطلق افزود: همچنین در بخش کولرهای آبی از تعویض موتورهای پرمصرف یکی دیگر از طرح های ما برای کاهش انرژی می باشد همچنین تعویض کولرهای گازی با مصرف بالاتر با کولرهای گازی با راندمان بالا جزو طرح هایی است که امروز در حال پیاده سازی در کشور می باشد.

معاون فنی و مهندسی ساتبا بیان کرد: امروز قیمت یک کیلو وات ساعت تقریبا نزدیک به تابلو سبز(بورس انرژی)است و این نوید بخش این می باشد که ما هدف بهتری در این مسیر خواهیم داشت.

پرنده مطلق با اعلام آغاز عملیات اجرایی احداث دو نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی و ۳۲ مگاواتی را در کنار شهرک صنعتی شمس آباد افزود: این دو نیروگاه خورشیدی، قابلیت تأمین حدود ۴۰ درصد از نیاز مصرف واحدهای صنعتی شهرک شمس‌آباد را در زمان پیک دارند.

پرنده مطلق افزود: ما قرار است در سال های آتی با نصب کنتورهای هوشمند برای مردم در صورتی که بیش از حد مصرف برق داشته باشند با قطع برق مواجه می شوند.

وی افزود: به منظور رفع ناترازی انرژی، وزارت نیرو برنامه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را در دستور کار دارد. این طرح با تمرکز بر نیروگاه‌های تولید پراکنده (در توزیع)، قرار است در سراسر کشور توسعه یابد.

در ادامه این نشست هم مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: متاسفانه سازوکار سازمانه بهینه سازی روند کندی است و به این دلیل که تغییرات در حال اجرا است،این سازمان بهینه سازی مجری پروژه ها نیست به طوری که پروژه ها را مدیریت می کند،ولی امیدوارم اصل این اساسنامه انجام شود.



وی ادامه داد: ما تکلیفمان در بعضی از موضوعات روشن است و در ماده ۴۶ هم تکالیف به خوبی نشان داده است که برخی از تکالیف برای اجرا نیاز به ساختار ندارد،امیدواریم بعداز جلسه پنجم این سازمان شنبه آینده به دولت تحویل داده شود.