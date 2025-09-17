به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی خدابنده از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۶ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش بیش از هشت میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ غنیمتی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توقیف یک دستگاه کامیون بنز در محور گرماب – زرین رود در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی بخش افشار و بزینه رود شهرستان خدابنده قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پس از هماهنگی قضایی و توقیف خودرو، در بازرسی های انجام گرفته، این میزان کود شیمیایی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.