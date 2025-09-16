پخش زنده
کمیته برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، سیمین رضایی را به عنوان کمک سرداور و سهیلا تقی پور را به عنوان داور این رقابتها انتخاب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی پس از مشورت با فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) اسامی داوران و ناظران مسابقات تنیس روی میز بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را اعلام کرد.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری این رقابت ها، سیمین رضایی به عنوان کمک سرداور مسابقات و سهیلا تقیپور داور بلوبج پینگ پنگ کشورمان به عنوان داور، نمایندگان ایران در این رویداد هستند.
سرداور مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی حسن الامری از قطر است و داورانی از کشورهای الجزایر، اردن، بنین، مالدیو، اوگاندا، تونس و مصر در این رقابتها کار قضاوت را بر عهده دارند.
بازیهای کشورهای اسلامی ۱۷ تا ۲۲ آبان در ریاض برگزار میشود.