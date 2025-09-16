به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی هدف از برگزاری تمرین پایش واحد‌های عرضه کننده آفت‌کش‌های کشاورزی در استان را تشدید نظارت، بازدید از واحد‌های زنجیره تامین آفت‌کش‌ها، شناسایی، کشف و توقیف آفت کش‌های ممنوعه و غیرمجاز، آفت کش‌های قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته عنوان کرد.

نادری اضافه کرد:این مانور با همکاری نمایندگان اکیپ نظارتی شامل مدیریت حراست سازمان جهادکشاورزی استان، مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایت سازمان، مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهی پلیس اماکن استان در شهرستان‌های استان اجرا می شود.

وی گفت: در استان آذربایجان شرقی تعداد ۴۹۷ واحد داروخانه گیاه پزشکی مجاز فعال، ۱۲ واحد شرکت واردکننده و توزیع کننده عمده فعالیت دارند که در طول این مانور مورد پایش و نظارت قرار گرفته و داروخانه‌هایی که تخلفات جدی داشته، شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با آنان انجام خواهد شد.

دومین تمرین سراسری پایش واحد‌های عرضه کننده آفت کش‌های کشاورزی و مقابله با عرضه آفت کش‌های غیرمجاز طی امسال به منظور صیانت از حقوق عامه، حفظ و ارتقای امنیت غذایی، استمرار نظارت بر توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها، در سراسر استان از روز سه شنبه ۲۵ شهریور به مدت دو روز همزمان با سایر استان‌های کشور برگزار می‌شود.