آیین گرامیداشت روز ملی سینما با حضور جمعی از سینماگران، پیشکسوتان و فعالان فرهنگی در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در این مراسم با اشاره به برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی و هنری در استان گفت: این اتفاقها نشان میدهد پایههای فعالیت هنری و فرهنگی در استان بیش از گذشته در حال شکلگیری است و باید قدردان تلاشهای چهل ساله هنرمندان یزدی بود، چرا که امروز محصول همان مجاهدتها و کوششهای دیرینه در عرصه فرهنگ را شاهد هستیم.
حجت الاسلام دانشی با اشاره به دیدگاههای آیتالله جوادی آملی اظهار داشت: ایشان فرمودهاند اگر پیامبری در این عصر مبعوث میشد، معجزه او سینما بود. این تعبیر جایگاه بیبدیل سینما در انتقال پیامهای فرهنگی و انسانی را نشان میدهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه سینما میتواند عواطف پاک انسانی را روایت کند، ادامه داد: سینما میتواند حماسههای تاریخی را از دل کتابها به پرده نقرهای بیاورد و در عمق جان مخاطب بنشاند.
وی تصریح کرد: هیچ هنر دیگری به اندازه سینما پرنفوذ و ماندگار نیست، زیرا این هنر ما را با تاریخ و تمدن پیوند میدهد و روایتگر حماسهها و عواطف بشری میشود. امروزه فیلمهای بزرگ جهانی با میلیاردها بیننده نشان میدهند که سینما ابزاری جهانی برای انتقال پیامهاست.
دانشی ظرفیتهای هنری یزد را یادآور شد و گفت: کارگردانان و نویسندگان و تهیهکنندگان این استان میتوانند در سطح ملی بدرخشند و نام یزد را پرآوازهتر کنند. وظیفه مسئولان فراهم کردن بستر رشد برای این استعدادهاست.
در بخش پایانی این مراسم هم تعدادی از سینماگران و فعالان هنری استان مورد تجلیل قرار گرفتند.