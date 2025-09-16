پخش زنده
وسایط نقلیه متخلف در زنجان به صورت سیستمی از اول شهریور ماه توقیف میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان زنجان گفت: با فعالیت سامانه جدید در پلیس راهور زنجان از اول شهریور ماه جاری وسایط نقلیه متخلف به صورت سیستمی توقیف میشود.
سرهنگ شبیری افزود: توقیف سیستمی به این معنی است که وسیله نقلیهای که تخلف حادثه ساز انجام دهد افسران از طریق دست افزار توقیف سیستمی برای آن ثبت میکنند و این وسیله نه در همان لحظه بلکه هر جایی که متوقف شد از طریق پلیس به پارکینگ منتقل، اعمال قانون و سپس ترخیص میشود.
وی یادآور شد: به طور متوسط روزانه ۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که طبق قانون تخلف کردهاند به پارکینگهای موجود در شهر منتقل میشوند و برخوردهای پلیس بسیار جدی است و اغماضی در این خصوص نمیشود.
سرهنگ شبیری با تاکید بر اینکه شهروندان باید طبق قانون رانندگی کنند، اظهار داشت: خط قرمز پلیس راهور، ایمنی ترافیک مردم است از همین رو رانندگان با رعایت قوانین در معابر تردد کنند و باعث ایجاد خطر برای خود و دیگران نشوند.
وی بااشاره به ابراز نارضایتی برخی شهروندان نسبت به تخلفات موتورسیکلت سواران و عدم اعمال قانون تصریح کرد: در وهله اول ایمنی همان موتورسیکلت سواران نیز برای پلیس مهم است و به یقین اعمال قانون صورت میگیرد، اما روشهای آن نسبت به گذشته متفاوت شده اغلب نقاط شهر به دوربین مجهز است تخلفات از این طریق ثبت و گاه موتورسیکلتهای متخلف از درب منزل مالک توقیف میشود.
سرهنگ شبیری ادامه داد: بسیاری از مواقع مالک وسیله نقلیه متخلف مجبور به آوردن وسیله نقلیه خود به پارکینگ میشود و اینها نشان میدهد که برخوردهای پلیس جدیتر شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که افراد قانونمند از این اقدامات پلیس راضی باشند و متخلفان هم سعی کنند به جمع افراد قانونمند اضافه شوند تا تعداد تصادفات به صفر برسد.
رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان زنجان گفت: در طرحهایی که اجرای آن از اول شهریور ماه جاری آغاز شده اولویت بسیار مهم برای ماموریتهای پلیس قرار داده شده است که آن هم ارتقای ایمنی ترافیک است.
سرهنگ شبیری افزود: طرحهای مختلف و ویژهای روزانه به منظور برخورد با تخلفات شاخص اجرا میشود که برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف، رانندگان حادثه ساز، رانندگانی که آلودگیهای صوتی ایجاد میکنند و متخلفانی که در کل، ایمنی ترافیک را بر هم میزنند از جمله این طرح هاست.
وی با بیان اینکه وسایط نقلیه این افراد توقیف میشود، یادآور شد: آمار موتورسیکلت و خودروهای توقیفی در این خصوص قابل توجه است.
سرهنگ شبیری تاکید کرد: پلیس از همه رانندگان انتظار دارد در مقابل تخلف دیگر رانندگان بی تفاوت نباشند چراکه حتی نوع نگاه آنها به راننده متخلف، آموزش و تربیت محسوب میشود و در پیشگیری از تکرار تخلف موثر است.
وی تصریح کرد: دیگر رانندگان با نگاه معنادار به رانندگان متخلف میتوانند او را متوجه اقدام ناشایست خود بکنند و این امر نیز باید در جامعه فرهنگ سازی شود.