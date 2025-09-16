به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: در ادامه مرحله دوم و پایانی رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان باشگاه‌های کشور امیرمحمد رستمی ایمن دونده جوان باشگاه مقاومت همدان ابتدا موفق شد در ماده ۳۰۰۰ متر آزاد با رکورد ۸ دقیقه ۵۳ ثانیه در سکوی اول قرار گیرد و در مسابقه دوم در ماده ۵۰۰۰ متر با رکورد ۱۵ دقیقه ۲۳ ثانیه با پیشی گرفتن از رقبا با اقتدار به دومین مقام قهرمانی این مسابقات دست یابد.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: این دونده مستعد استان پیش‌تر در مرحله اول این مسابقات هم حائز دو عنوان اولی شده بود و در ماه گذشته در مسابقات قهرمانی جوانان کشور در شیراز هم موفق به کسب دو نشان طلا و نقره این رقابت‌ها شده بود.

او تأکید کرد: رقابت‌های دوو میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان پسر کشور با حضور ۱۷۷ ورزشکار از تیم‌های باشگاهی و استانی در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و در پایان نیز تیم هیأت زنجان با کسب ۵۲۰ امتیاز در مجموع دو مرحله بر سکوی قهرمانی ایستاد

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان تصریح کرد: تیم دو و میدانی نوجوانان و جوانان هیئت دو و میدانی استان با گروهی از استعداد‌های جویای نام در قالب باشگاه مقاومت همدان در دو مرحله از این مسابقات شرکت کرد.