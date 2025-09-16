معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی گفت:طی هماهنگی صورت گرفته از سوی فرمانداری سراب و بخشداری مهربان سه طرح مهم و بزرگ در مهربان به بزودی افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تقی کرمی گفت:بازدیدی از مجموعه استخر شنای شهر مهربان و دو باب مدرسه این شهر و بیمارستان ۶۴ تختوابی آیت الله سیستانی شهر مهربان صورت گرفته که با مشارکت خیرین و بخش خصوصی احداث شده است و بزودی شاهد افتتاح و بهره برداری از این پروژه‌ها در منطقه مهربان خواهیم بود.

کرمی گفت:شهرستان سراب سیزدهمین شهرستان هست که از آن بازدید صورت می‌گیرد و هدف از آن ارزیابی نیروی انسانی، کیفیت و سنجش خدمات رسانی به مردم و بررسی مشکلات این حوزه هست و امیدواریم برخی از مشکلات مطرح شده را رفع نماییم.

حجت‌الاسلام رحمتی امام جمعه مهربان گفت:امیدواریم با افتتاح این طرح ها شاهد حل مشکلات در منطقه مهربان باشیم.

وی گفت:برخی مشکلات در حوزه راهسازی داریم از جمله جاده مهربان به دوزدوزان که نیاز هست این جاده تعریض شود و همچنین احداث جاده مهربان به مشگین شهر موجب اشتغالزایی در حوزه گردشگری و صنعت توریسم و همچنین کوتاه شدن فاصله دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی می‌شود.