به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در لنگرود و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران پلس آگاهی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بازدید از زمین‌های مورد نظر مشخص شد، این افراد ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود به معرفی متهم ۴۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش این زمین‌ها را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ صبح زاهدی افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ، آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.