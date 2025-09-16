پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لنگرود از رفع تصرف اراضی ملی ۴۲ میلیاردی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در لنگرود و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران پلس آگاهی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محلهای اعلامی اعزام شدند.
وی افزود: در بازدید از زمینهای مورد نظر مشخص شد، این افراد ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیمخاردار و فنس محصور کردهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود به معرفی متهم ۴۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش این زمینها را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ صبح زاهدی افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ، آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام شد.