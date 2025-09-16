پخش زنده
جنبش حماس اعلام کرد: عملیات اسرائیل در غزه فصل جدیدی از نسلکشی است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما جنبش حماس اعلام کرد :گسترش عملیات اشغالگران در شهر غزه، فصل جدیدی از جنگ نسلکشی و پاکسازی نژادی علیه مردم ماست.
حماس جنایتهای اشغالگران در غزه را متوجه آمریکا دانست و اعلام کرد جنایات اشغالگران تحت پوشش دولت آمریکا صورت میگیرد که مسئولیت کامل نتایج این تجاوز را بر عهده دارد.
جنبش اسلامی حماس از جامعه بینالمللی خواست تا با اتخاذ تصمیمات و مواضع، اشغالگران را مجبور به پایان دادن به این جنگ و رفع محاصره غزه کند.
تصاویری از لحظات اولیه حمله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به تجمع شهروندان در نزدیکی بیمارستان الشفاء در غرب شهر غزه را منتشر کرد.
درخواست سازمان ملل از اسرائیل برای توقف کشتار در غزه
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اسرائیل خواست همزمان با آغاز حمله زمینی به شهر غزه، «به این کشتار پایان دهد».
در این گزارش آمده است: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اسرائیل خواست فورا حمله زمینی خود به شهر غزه را که روز سهشنبه آغاز شد، متوقف کند و گفت شواهد مربوط به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و احتمالا موارد فراتر از آن در حال افزایش است.
او در جمع خبرنگاران در ژنو گفت: «فقط میتوانم تصور کنم که این حملات برای زنان، کودکان دچار سوءتغذیه، و افراد دارای معلولیت چه معنایی دارد، اگر بار دیگر به این شکل هدف قرار گیرند؛ و باید بگویم تنها پاسخ به این وضعیت این است: به این کشتار پایان دهید.»
یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل روز سهشنبه این گونه نتیجهگیری کرد که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است و مقامهای ارشد این کشور، از جمله بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، این اعمال را تحریک کردهاند — اتهاماتی که اسرائیل آن را رسواییآمیز خواند.
افزایش شمار شهدای امروز نوار غزه به ۹۴ تن
شبکه تلویزیونی المسیره در خبری فوری گزارش داد از سحرگاه امروز و به دنبال حملات اشغالگران به نوار غزه ۹۴ تن به شهادت رسیدند.
انتقاد شدید لاپید از عملیات اسرائیل در غزه
یائیر لاپید از رهبران مخالف دولت اسرائیل گفت: من در طول عمرم چیزی به نام عملیات نظامی بدون هدف سیاسی نشنیدهام و ما اکنون شاهد عملیات نظامی در نوار غزه هستیم.
به گزارش پایگاه اینترنتی «دنیا الوطن»، به نقل از روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، یائیر لاپید اظهار داشت ارتشی برای نبرد به غزه اعزام میشود و چه بسا اسرا و سربازان کشته میشوند و هیچ کسی نمیداند هدف چیست.
لاپید اظهار داشت ممکن نیست کشوری وارد نبردی شود که یک سال طول بکشد، اما اهداف آن مشخص و روشن نباشد. اما از دست کابینه ما همه چیزی بر میآید.
تصاویر از مرد مجروح فلسطینی که فرزندش را از دست داده است
شبکه الجزیره تصاویری از مرد مجروح فلسطینی در کنار همسرش منتشر کرد که فرزندش را در حمله هوایی رژیم صهیونیستی از دست داده است .
جهاد اسلامی: دولت ترامپ مسئول جنایتهای اشغالگران در غزه است
شبکه تلویزیونی الاجزیره در خبری فوری گزارش داد جهاد اسلامی اعلام کرد: نتانیاهو و دولتش تهدید کردهاند که حملهای قوی و بیسابقه به غزه را آغاز کردهاند. بدین ترتیب جنایات بیشتری روی خواهد داد.
جهاد اسلامی افزود:تشدید حملات اشغالگران همزمان با سفر روبیو به رژیم صهیونیستی بیانگر این است که دولت ترامپ مسئول جنایتهای جنگی در غزه است.
دفتنر رسانهای دولت در غزه: اشغالگران تنها ۱۲ درصد غزه را به اسکان آوارگان اختصاص دادهاند
دفتر رسانهای دولت در غزه اعلام کرد: جنایات نسلکشی و کوچ اجباری را به شدت محکوم میکنیم و مسئولیت آن را متوجه دشمن اسرائیلی و آمریکا میدانیم.
دفتر رسانهای دولت در غزه افزود: یک میلیون فلسطینی در شهر غزه و شمال آن مقاومت میکنند و حدود ۱۹۰ هزار نفر تحت فشار طرحهای کوچ دائمی آواره شدهاند.
دشمن تنها ۱۲ درصد از مساحت نوار غزه را به عنوان مناطق "اسکان" اختصاص داده است و تلاش میکند بیش از ۱.۷ میلیون نفر را در آن جا دهد.