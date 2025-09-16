به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین مرحله اردوی آماده‌سازی منتخبین دو و میدانی ایران برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با حضور ۱۵ ورزشکار و ۷ مربی از ۲۹ شهریور در کمپ تیم‌های ملی آفتاب انقلاب تهران پیگیری خواهد شد.

ریحانه مبینی (اصفهان)، مهدی پیرجهان (آذربایجان شرقی)، علی فتحی گنجی (لرستان)، ملیکا نوروزی، مانا حسینی (البرز)، زهرا عرب رستمی، فاطمه محیطی زاده، صبا خراسانی، مهسا میرزا طبیبی (تهران)، محمدرضا طیبی، الهام سادات هاشمی (مازندران)، حمیده اسماعیل نژاد (خراسان رضوی)، زهرا زارعی (کرمان)، علی امیریان (سیستان و بلوچستان) و مهلا محروقی (فارس) ۱۵ ورزشکار دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.

حسن بادپی (اصفهان)، زهرا نبی زاده، مهدی زمانی، جعفر ابراهیمی (تهران)، عبدالله جمشیدی (فارس)، امیدمحمد محمدی (کهگیلویه و بویر احمد) و امیر الوند (گلستان) نیز مربیان تخصصی دعوت شده هستند.

ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۱۶ آبان به میزبانی عربستان در ریاض برگزار خواهد شد.