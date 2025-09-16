فرمانده انتظامی مازندران: امنیت دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس، خط قرمز پلیس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: امنیت دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس، خط قرمز پلیس است.
سردار مفخمی در حاشیه مراسم افتتاح سالن اجتماعات شهدای انتظامی در شهرستان بابل از برگزاری جلسه شورای تامین استان برای برنامهریزی و تأمین امنیت مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری این جلسه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در این نشست، سیاستهای انتظامی و ترافیکی مرتبط با مدارس ابلاغ و درباره برنامهریزی برای اجرای مطلوب «طرح مدارس» هماندیشی شد.
فرمانده انتظامی مازندران افزود: هدف از این طرح، تأمین پوشش انتظامی و ترافیکی مناسب برای مدارس سراسر استان است.
سردار مفخمی با بیان اینکه با توجه به اشراف اطلاعاتی موجود، دغدغه خاصی در این حوزه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تحقق این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و همکاری همه جانبه اولیای دانشآموزان و مسئولان آموزش و پرورش و مدارس با نیروی انتظامی است.
وی به موضوع سرویسهای مدارس هم اشاره کرد و گفت: سازماندهی و تعیین صلاحیت رانندگان سرویسهای مدارس به عهده شهرداریهاست و این روند به صورت مستمر تحت نظارت خواهد بود.
فرمانده انتظامی مازندران تأکید کرد: خط قرمز ما امنیت دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور است و اجازه نخواهیم داد هیچ تهدیدی متوجه آنان شود. نظارت بر عملکرد سرویسهای مدارس در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.
سردار مفخمی با بیان اینکه هفته انتظامی از ۱۲ مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این هفته فرصتی ارزشمند است تا بار دیگر قدردان زحمات بیشائبه و شبانهروزی کسانی باشیم که پاسدار امنیت، جان و مال مردم هستند؛ کسانی که در خط مقدم دفاع از آرامش جامعه، با شجاعت و فداکاری ایستادهاند.