سند یادداشت تفاهم بیست و دومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان امضا شد.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و دومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان و برگزار و در پایان سند یادداشت تفاهم امضا شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان گفت: بیستودومین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور پس از وقفهای سهساله با موفقیت به پایان رسید.
وی با اشاره به تفاهمات گسترده این کمیسیون گفت در حوزههای فرهنگی، صنعتی، تجاری، حملونقل، علمی و گردشگری توافقات ارزشمندی به دست آمد. این کمیسیون در فاصله کوتاهی پس از سفر موفقیتآمیز رئیسجمهور محترم کشورمان دکتر مسعود پزشکیان به پاکستان برگزار شد که در آن هدف ارتقای سطح مبادلات تجاری به ۱۰ میلیارد دلار مورد تأکید قرار گرفته بود.
صادق افزود: اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان حدود ۳.۱ میلیارد دلار است و توافقات این کمیسیون مسیر دستیابی به هدف ۱۰ میلیارد دلاری را هموار خواهد کرد. در این راستا، در زمینه تهاتر کالا، حملونقل جادهای و افزایش تردد کامیونهای ایرانی در خاک پاکستان، توسعه بازارچهها و مرزهای مشترک، و همچنین ارتقای مسیر ریلی کویته – تفتان – زاهدان گفتوگو و توافق شد.
رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان درباره همکاریهای بندری و دریایی نیز توضیح داد همافزایی بنادر گوادر و چابهار و تسهیل جابهجایی کالا و مسافر، بهویژه در حوزه زیارت، از دیگر محورهای مهم این مذاکرات بود.
او با اشاره به امضای ۱۲ تفاهم در سفر اخیر رئیسجمهور به پاکستان اعلام کرد در کمیسیون بیستودوم نیز ۱۳ تفاهمنامه اجرایی دیگر نهایی شد که بهزودی ابلاغ و با پیگیریهای مستمر دو طرف عملیاتی خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد نتایج این توافقات هرچه سریعتر در مسیر ارتقای عزت، آبادانی و رفاه مردم ایران و پاکستان به ثمر برسد.
جام کمالخان، وزیر بازرگانی پاکستان هم گفت: در حاشیه کمیسیون، جامعه تجاری پاکستان متشکل از ۵۰ شرکت با همتایان ایرانی خود نشست مشترکی برگزار کردند. این گفتوگوها در راستای تعهدات نخستوزیر پاکستان آقای شهباز شریف و رئیسجمهور ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان در سفر اخیر به اسلامآباد انجام شد.
وی با اشاره به نتایج این کمیسیون تصریح کرد: در تمامی پروتکلها و موارد مرتبط با همکاریهای دوجانبه به توافق رسیدهایم و این توافقات طیف گستردهای از حوزههای اقتصادی و خدماتی را در بر میگیرد. هدف اصلی این توافقات، تأمین منافع متقابل برای مردم دو کشور و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری است.
وی افزود: ایران و پاکستان دارای اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هستند و توسعه روابط اقتصادی میتواند نتایج ملموس و سودمندی برای مردم دو کشور به همراه داشته باشد.
این مقام پاکستانی همچنین بر پیگیری سریع نتایج کمیسیون بیست و دوم در نشست آتی کمیسیون بیست و سوم مشترک تأکید کرد و گفت: دعوتنامه رسمی برای حضور هیأت ایرانی در پاکستان ارائه شده است.
وی نقش کمیتههای کاری و کارگروههای تخصصی را در تحقق این توافقات بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: بدون حمایت این گروهها، دستیابی به چنین نتایجی میسر نبود.
در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان، مقامات دو کشور دیدارها و گفتوگوهای متعددی برگزار کردند.