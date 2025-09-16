پخش زنده
اختتامیه اولین المپیاد فناورانه دانشگاههای کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معرفی تیمها و نفرات برتر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین المپیاد فناورانه کشور با حضور ۳۴۸۰ دانشجو از ۸۸ دانشگاه سراسر کشور، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به کار خود پایان داد.
این رویداد علمی - فناورانه در سه بخش اصلی «دیجیتال»، «فناوری و نوآوری» و «بازیهای دانشگاهی» پیگیری شد و نفرات و تیمهای برتر معرفی شدند.
در بخش انفرادی دیجیتال، نمایندگان دانشگاههای صنعتی امیرکبیر ، فردوسی مشهد ، علم و صنعت و صنعتی شیراز در رتبههای برتر قرار گرفتند.
در بخش تیمی نیز دانشگاههای صنعتی قم ، رازی کرمانشاه و خلیج فارس در میان پسران و دانشگاههای امیرکبیر، فردوسی مشهد و شیراز در میان دختران به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.
در محور فناوری و نوآوری، دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه اپلیکیشنها و پلتفرمها مقام نخست را کسب کرد.
دانشگاه مازندران در بخش نوآوری در کسبوکار به رتبه اول دست یافت، دانشگاه ارومیه در حوزه محصول و دستاورد ورزشی و دانشگاه فردوسی مشهد در بخش ورزشهای دانشگاهی صدرنشین شدند.
این المپیاد در شش روز برگزاری (۲۱ تا ۲۶ شهریور) علاوه بر رقابت علمی، بستر تبادل ایدهها، همافزایی دانشگاهها و نمایش توانمندیهای فناورانه جوانان کشور را فراهم کرد و به گفته برگزارکنندگان، نقطه عطفی در مسیر پیوند دانشگاه با فناوری و نوآوری به شمار میرود.