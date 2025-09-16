پخش زنده
نسخه خطی «خلاصة الاشعار و زبدة الافکار» مربوط به ۴۴۳ سال پیش امروز در مشهد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس نسخ خطی آستان قدس رضوی، در مراسم رونمایی کتاب در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: این اثر به خط تقیالدین کاشانی، در ۴۵ برگ ۲۶ سطری، در سال ۱۰۰۴ هجری قمری، کتابت شده و فهرست شاعرانی که احوالات آنها در این تذکره آمده، بیان شده است.
سید امیر منصوری افزود: در این اثر، نام برخی از سلاطین و اشعار آنها، به چشم میخورد و این نسخه از جمله آثار اهدایی رهبر معظم انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی است.
وی ادامه داد: خلاصة الاشعار و زبدة الافکار، تذکرهای است که ظاهراً نگارش آن به خواست حکومت و در پایان هزاره اول هجری در دوران شاه طهماسب صفوی، توسط تقیالدین کاشانی آغاز و در مدت ۴۰ سال، نوشته شد.
کارشناس نسخ خطی آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه تقیالدین کاشانی، جایگاه برجستهای در حفظ زبان فارسی همچون فردوسی دارد، گفت: این تذکره با محوریت هزار و ۱۸۸ شاعر و ۳۵۰ هزار بیت، نوشته شده که حدود ۵۰ نسخه از آن، باقی مانده است.
منصوری افزود: تقیالدین کاشانی، ارادت خاصی نیز به حضرت رضا (ع) داشته چنانکه در این اثر، عبارت «یا امام رضا (ع) مدد»، قابل مشاهده است، همچنین مُهرهای روی نسخه، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستانها، دارا بودن چندین هزار اثر موزهای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامعترین کتابخانههای جهان اسلام است.
در حال حاضر بیش از هشت هزار و ۲۰۰ نسخه خطی در موضوع ادبیات به زبانهای فارسی و عربی، در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، نگهداری میشود که «شرح دیوان تمیم بن مقبل»، قدیمیترین نسخه در این موضوع و به زبان عربی است و قدمت آن به سال ۳۸۰ هجری قمری، برمیگردد.