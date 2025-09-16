پخش زنده
برای اولین بار در خراسان شمالی سرویسهای نوین تصویربرداری پزشکی در بیمارستان امام حسن بجنورد راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ با این خدمت جدید هزینههای سفر و سختیهای آن برای بیماران و خانواده هایشان برای رفتن به دیگر استانها کمتر میشود.
با تجهیز این واحد تشخیص انواع سرطانها زودتر انجام میشود.
پارسال نیز بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به آندوسونوگرافی مجهز شد. دستگاه پیشرفته آندوسونوگرافی، امکان تشخیص زودهنگام بدخیمیهای دستگاه گوارش را فراهم میکند.
بیمارستان ۳۲۰ تخت خوابی امام حسن (ع) شامل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در زمینی حدود ۳۰ هزار متر مربع زیربنا ساخته شده است.