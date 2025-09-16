پخش زنده
در راستای تحقق اهداف کلان نظام در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مصوبهای جدید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» را که در جلسه ۹۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه و در راستای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّظلهالعالی) و به منظور حمایت مادی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک، کلیه مادران باردار کشور که از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا میآورند، مشمول دریافت «کارت امید مادر» خواهند بود. این کارت به مدت ۲۴ ماه، ماهیانه بیست میلیون ریال شارژ میشود.
مصوبه «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» که در جلسه ۹۲۰ مورخ چهارم شهریور ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ میگردد.
دستگاههای مسئول اجرای این مصوبه شامل نهاد ریاست جمهوری، ستاد ملی جمعیت، وزارت کشور، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور هستند و هر یک موظف به هماهنگی و پیگیری اجرای مفاد این مصوبه در حوزه مربوط به خود میباشند.
متن مصوبه:
ماده واحده: در راستای حمایت از فرزندآوری و افزایش نرخ باروری، الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور به شرح زیر تعیین میگردد:
الف) کلیه طرحها و برنامههای حوزه جمعیت و خانواده، ترجیحاً با رویکرد محلهمحوری و با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بومی و محلی کشور، از جمله نهادهای مردمی، مساجد، شوراهای اسلامی و گروههای داوطلب، طراحی و اجرا میشود.
ب) به منظور تبیین اهداف و اهمیت سیاستهای جمعیتی و فرهنگی، گفتمانسازی اجتماعی با استفاده از توان علمی و فرهنگی متخصصین علوم انسانی و ظرفیت معنوی و اجتماعی روحانیون، در سطوح ملی و محلی برنامهریزی و عملیاتی میشود.
ج) در راستای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّظلهالعالی) و به منظور حمایت مادی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک، کلیه مادران باردار کشور که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ فرزند خود را به دنیا میآورند، مشمول دریافت «کارت امید مادر» خواهند بود. این کارت به مدت ۲۴ ماه، ماهیانه بیست میلیون ریال شارژ و صرفاً برای تأمین بخشی از هزینههای ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص خواهد یافت.