به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: هنر هفتم از جمله اثرگذارترین هنر‌ها بر مخاطبان است و لازم است که هنرمندان این عرصه با نگاهی دقیق‌تر به طرح دغدغه‌های جامعه، ارتقای این هنر را رقم بزنند.

فرجی با بیان اینکه ظرفیت‌های صنعت سینما در چهارمحال و بختیاری مسیری رو به رشد را در پیش دارد، افزود: نخستین فیلم سینمایی پس از انقلاب در شرایط فیلم‌برداری و تدوین موازی و پخش موسیقی سر صحنه در سال ۱۳۶۰ در استان ساخته شده است و خاطره ساخت آن، نشان دهنده عشق و علاقه‌ای است که هنرمندان استان به این هنر داشته و دارند.

فرجی حضور هنرمندان توانمند در تمامی حوزه‌ها و مشاغل سینمایی در استان را یادآور شد و افزود: این هنر در چهارمحال و بختیاری به شکوفایی خود رسیده است و فیلمسازان استان توان و هنر خود را با کسب جوایز و افتخارات متعدد در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی ثابت کرده‌اند.

وی گفت: به گفته بسیاری از بزرگان سینمایی کشور، چهارمحال و بختیاری در این عرصه همپای استان‌های بزرگ، به پیش آمده و فیلمسازان استان در عرصه‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

فرجی حضور فلیم «خاتی» ساخته فریدون نجفی در بخش سودای سیمرغ چهل و سومین جشنواره فیلم فجر را نشانه‌ای دیگر از توانمندی هنرمندان فیلمساز استان دانست و گفت: حضور پررنگ سینماگران استان در این عرصه، وظیفه متولیان فرهنگی و دیگر مسئولان را سنگین‌تر می‌کند تا تلاش بیشتری برای فراهم کردن شرایط ساخت و تولید فیلم در استان داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین به تشکیل شورای سینما در استان به ریاست استاندار در آینده‌ای نزدیک اشاره و تصریح کرد: نخستین نشست این شورا با سفر رئیس سازمان امور سینمایی به شهرکرد برگزار می‌شود که می‌توان آن را نقطه عطفی در حوزه سینمای استان و توجه هر چه بیشتر مسئولان به مسائل این هنر بیان کرد.