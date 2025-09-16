به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل راه و شهرسازی استان، در جلسه‌ای با خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، مسائل کلان عمرانی استان را پیگیری کرد.

در این نشست که با حضور معاونان وزیر در حوزه‌های زیرساخت، سازمان ملی زمین و مسکن، و برنامه‌ریزی و منابع برگزار شد، تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن و تأمین زیرساخت‌های حیاتی آن به عنوان یک اولویت فوری مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین طرح‌های راهبردی حوزه راه استان در دستور کار این جلسه قرار داشت. آغاز عملیات اجرایی آزادراه نطنز ـ یزد ـ سیرجان که نقشی کلیدی در شبکه حمل‌ونقل کشور ایفا می‌کند، و بررسی آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی مهم استان از جمله باند دوم جاده یزد ـ طبس، اردکان ـ چوپانان، بافق ـ بهاباد، ندوشن ـ ورزنه، هرات ـ هرابرجان، و ورودی ابرکوه، از دیگر موضوعات محوری این نشست بود.

علاوه بر این، مسائل مهمی، چون بهبود ورودی مسیر‌های نهضت ملی مسکن، تقاطع غیرهمسطح تفت و وضعیت ایستگاه راه‌آهن ابرکوه نیز برای اتخاذ تصمیمات لازم مطرح و بررسی شد.