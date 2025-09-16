مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز کشت دانه روغنی کلزا در اراضی این استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه الگوی کشت، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول استراتژیک برود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز قزوین، حسن جلیلوند در خبر 20 شبکه قزوین گفت: با توجه به اهمیت کشت دانه روغنی کلزا، تمهیدات لازم برای تأمین و تدارک بذور اصلاح‌شده و سایر نهاده‌های مورد نیاز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه کشت این محصول تا ۲۰ مهرماه در اراضی استان ادامه خواهد داشت به کشاورزان استان توصیه نمودند تنها در اراضی با آب مطمئن به کشت این محصول راهبردی اقدام نمایند.

به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان؛ میزان کود مورد نیاز برای کشت کلزا بر اساس توصیه‌های فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تعیین می‌شود.

جلیلوند در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال زراعی جاری، سطح پیش‌بینی‌شده برای کشت این محصول به‌طور کامل محقق شود.