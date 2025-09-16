پخش زنده
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ مربوط به شهریورماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یارانه مرحله ۱۷۵ به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون ۲۱۷ هزار و ۱۰۴ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۸۰ نفر در دهکهای اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه توسط ٢٨ بانک عامل، به حساب سرپرستان این خانوارها در سراسر کشور واریز میشود.