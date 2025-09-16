به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جام جهانی سه به سه زیر ۲۳ سال ۲۰۲۵ از چهارشنبه ۲۶ شهریور به میزبانی چین آغاز می‌شود. تیم بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال ایران در گروه A با تیم‌های آلمان، لیتوانی، لهستان و کرواسی همگروه است.

ملی‌پوشان ایران در آغاز این رقابت‌ها چهار بازی به همراه دارند که چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران به مصاف لیتوانی و در بازی دوم ساعت ۱۶:۳۵ به وقت ایران به دیدار لهستان خواهند رفت.

ادامه‌ی برنامه ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:



جمعه ۲۸ شهریور

ایران-کرواسی ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران

ایران-آلمان ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران

در این مسابقات، ۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی باهم به رقابت می‌پردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شوند.

۲۰ تیم ایران، آلمان، فرانسه، مغولستان، چین، لتونی، ایتالیا، نیوزیلند، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، الجزایر، آمریکا، قطر، آرژانتین، صربستان، کرواسی، مصر، ونزوئلا و فیجی در بخش پسران این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

اسامی ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان

امیر حسین یازرلو

سید محمد غفاری

علیرضا شریفی



مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده به عنوان کادر فنی این تیم را همراهی می‌کنند.

تیم آقایان ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سهمیه حضور در جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال را به دست آورد.