برگزاری هفتههای یازدهم و دوازدهم لیگ چوگان در اصفهان، فرصتی مغتنم برای نمایش ظرفیتهای این شهر تاریخی و گامی نو در راستای معرفی این میراث کهن همزمان با پویش فرهنگی ایرانجان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر فدراسیون چوگان با اشاره به اهمیت تاریخی اصفهان و احیای این ورزش در میدان نقش جهان، بر لزوم حمایت از چوگان به عنوان میراث جهانی تأکید کرد.
عبدالله مؤذن زاده تاکید کرد: اصفهان با میدان تاریخی نقشجهان بهعنوان الگویی برای زمینهای چوگان مدرن، از جایگاه ویژهای در این ورزش برخوردار است.
وی با بیان اینکه فدراسیون چوگان از بدو تأسیس نگاه ویژهای به اصفهان داشته و هیئت چوگان این استان از قدیمیترین هیئتهای استانی کشور محسوب میشود، افزود: از دهه ۹۰، فعالیتهای چوگان در اصفهان رونق گرفته و در سال ۱۳۹۳ پس از سدهها، بازی چوگان بار دیگر در میدان نقشجهان احیا شد.
دبیر فدراسیون چوگان ایران افزود: این روند تا امروز ادامه یافته و با تأسیس باشگاهی مجهز در دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت بسپارشیمی، زیرساختهای این ورزش در شهر تقویت شده است.
موذنزاده با اشاره به رویداد ایران جان در هفته پایانی شهریور در اصفهان، از تصمیم فدراسیون برای برگزاری هفتههای یازدهم (ویژه بانوان) و دوازدهم (ویژه آقایان) لیگ ملی چوگان در این شهر خبرداد و گفت: این رویداد، همزمان با هفته گردشگری، فرصتی برای معرفی بیشتر چوگان بهعنوان میراث کهن ایرانی و جلب توجه گردشگران به این ورزش اصیل است.
به گفته وی، اصفهان پس از تهران، بیشترین تعداد چوگانبازان و زیرساختهای این ورزش را در کشور داراست.
دبیر فدراسیون چوگان ایران تاکید کرد: زمینهای چوگان در برخوار و خمینیشهر در کنار استعدادهای درخشان جوان، جایگاه استان اصفهان را بهعنوان دومین قطب چوگان ایران تثبیت کرده است.
مؤذن زاده با بیان اینکه فدراسیون همچنین با تمرکز بر توسعه چوگان بانوان، گامهای مؤثری در بهبود کیفیت بازیها و حرفهایسازی این بخش برداشته است، ادامه داد: اعزام تیمهای بانوان به مسابقات بینالمللی نیز در دستور کار قرار دارد هرچند نیازمند فراهم شدن شرایط میزبانی و حمایت مالی است.
دبیر فدراسیون چوگان افزود: کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون نیز در تلاش است تا با وجود محدودیتهای زیرساختی، استعدادهای جدید را شناسایی و پرورش دهد.
موذن زاده تاکید کرد: این فدراسیون با برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی، در کنار توسعه زیرساختها و جذب اسپانسر در مسیر ترویج این ورزش اصیل ایرانی گام برمیدارد تا چوگان نهتنها در اصفهان، بلکه در سراسر ایران و جهان، جایگاه شایسته خود را باز یابد.