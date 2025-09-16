ادای احترام رئیس فدراسیون کاراته به خانواده شهید مدافع حرم و قهرمان کاراته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مسعود رهنما در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی با اشاره به روحیه استکبارستیزی و ایستادگی شهید فخیمی گفت:فرزند شما نخواست که پرچم حسینی پایین بیاید و ما در مسابقات ورزشی با این نیت به زمین مسابقه می‌رویم.این بیان نمادین، نشان‌دهنده بهره‌گیری ورزشکاران ایرانی از مکتب حماسه‌سازان کربلا و شهدای مدافع حرم برای کسب موفقیت و پرچمداری در عرصه‌های بین‌المللی است.

گفتنی است شهید محمدرضا فخیمی یکی از چهره‌های ورزشی و مذهبی استان بود که با پیوستن به شهدای مدافع حرم، نام خود را در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به عنوان قهرمانی در دو عرصه ورزش و دفاع از حریم اهل بیت (ع) ثبت کرد.