پخش زنده
امروز: -
این روزها با وجود تعطیلی مدرسه ها، اما دانش آموزان بسیجی در حال نو نوار کردن مدرسههای شهرستان آبدانان در قالب طرح «شهید عجمیان» هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ دانش آموزان بسیجی در قالب طرح شهید عجمیان در قالب ۴ گروه ۸ نفره در حال رنگ آمیزی و زیبا سازی مدارس هستند.
سرهنگ «نبی نوشادی» فرمانده سپاه ناحیه آبدانان گفت: در این اردوی جهادی ۴۰ مدرسه در سطح شهرستان آبدانان رنگ آمیزی و شاداب سازی می شوند.
وی در ادامه افزود: بهسازی تجهیزات غیر قابل استفاده در مدارس و بازگشت آنها به چرخه فعالیت از جمله برنامههای دیگر طرح شهید عجمیان است.