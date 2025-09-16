این روز‌ها با وجود تعطیلی مدرسه ها، اما دانش آموزان بسیجی در حال نو نوار کردن مدرسه‌های شهرستان آبدانان در قالب طرح «شهید عجمیان» هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ دانش آموزان بسیجی در قالب طرح شهید عجمیان در قالب ۴ گروه ۸ نفره در حال رنگ آمیزی و زیبا سازی مدارس هستند.

سرهنگ «نبی نوشادی» فرمانده سپاه ناحیه‌ آبدانان گفت: در این اردوی جهادی ۴۰ مدرسه در سطح شهرستان آبدانان رنگ آمیزی و شاداب سازی می شوند.

وی در ادامه افزود: بهسازی تجهیزات غیر قابل استفاده در مدارس و بازگشت آنها به چرخه‌ فعالیت از جمله برنامه‌های دیگر طرح شهید عجمیان است.