استاندار قزوین: مشارکت حداکثری، همدلی و سلامت انتخابات

محمد نوذری، استاندار قزوین، در سخنرانی خود به وظایف اصلی وزارت کشور در برگزاری انتخابات و تأمین امنیت اشاره کرد و گفت: "متولی انتخابات فقط ما هستیم و صرفاً مسئولیت آن با فرمانداران است. یکی از ویژگی‌های این انتخابات، تبلور دموکراسی در شهر و روستا است."

استاندار، "افزایش مشارکت" را رویکرد اصلی انتخابات در استان دانست و افزود: "هر میزان که بتوانیم مردم را به انتخابات بیاوریم، باعث همدلی و همراهی بیشتر می‌شود. سلامت انتخابات از مبانی کار ماست و برای ما فرقی نمی‌کند چه کسی رأی بیاورد."

وی به نقش تأثیرگذار هیئت‌های اجرایی اشاره کرد و تاکید کرد که بنای دولت در استان، افزایش مشارکت است تا همه جریان‌های سیاسی در انتخابات شرکت کنند و نهایتاً مردم انتخاب‌کننده باشند.

استاندار، مشارکت را "امری جمعی" دانست و از اصحاب رسانه، به ویژه فعالان فضای مجازی، خواست تا در دعوت مردم به حضور تلاش کنند.