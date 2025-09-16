ستاد انتخابات شوراها در قزوین آغاز به کار کرد؛ تاکید بر مشارکت حداکثری و بیطرفی کامل
با افتتاح رسمی ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استانداری قزوین، زنگ آغاز فعالیتهای انتخاباتی در ۲۸ شهر استان به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
امروز، مراسم افتتاحیه ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استانداری قزوین برگزار شد. این انتخابات که در ۲۸ شهر و از جمله شهر مهرگان برگزار خواهد شد، در ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده، شاهد حضور مردم در پای صندوقهای رأی خواهد بود.
استاندار قزوین: مشارکت حداکثری، همدلی و سلامت انتخابات
محمد نوذری، استاندار قزوین، در سخنرانی خود به وظایف اصلی وزارت کشور در برگزاری انتخابات و تأمین امنیت اشاره کرد و گفت: "متولی انتخابات فقط ما هستیم و صرفاً مسئولیت آن با فرمانداران است. یکی از ویژگیهای این انتخابات، تبلور دموکراسی در شهر و روستا است."
استاندار، "افزایش مشارکت" را رویکرد اصلی انتخابات در استان دانست و افزود: "هر میزان که بتوانیم مردم را به انتخابات بیاوریم، باعث همدلی و همراهی بیشتر میشود. سلامت انتخابات از مبانی کار ماست و برای ما فرقی نمیکند چه کسی رأی بیاورد."
وی به نقش تأثیرگذار هیئتهای اجرایی اشاره کرد و تاکید کرد که بنای دولت در استان، افزایش مشارکت است تا همه جریانهای سیاسی در انتخابات شرکت کنند و نهایتاً مردم انتخابکننده باشند.
استاندار، مشارکت را "امری جمعی" دانست و از اصحاب رسانه، به ویژه فعالان فضای مجازی، خواست تا در دعوت مردم به حضور تلاش کنند.
معاون سیاسی استاندار: فرمانداران، خط مقدم انتخابات و اصل بیطرفی
احمدپور، معاون سیاسی استاندار قزوین، در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی فرمانداران، آنها را "در صف مقدم انتخابات" خواند. وی تاکید کرد: اصل بیطرفی به عنوان مهمترین اصل در این انتخابات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون سیاسی استاندار با بیان آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات، افزود: وقتی مردم احساس میکنند مدیران خدمتگزار هستند، حضور بیشتری پیدا میکنند.
وی تنوع اقوام در قزوین را یکی از افتخارات استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با تدبیر، شاهد برگزاری انتخاباتی خوب باشیم. احمدپور یادآور شد که شورای شهر قزوین ۹ نفره و شوراهای ۲۲ شهر دیگر ۵ نفره خواهند بود.
وی همچنین به تاریخ استعفای مسئولان (۳ ماه قبل از انتخابات) و شرایط آب و هوایی مناسب در زمان برگزاری انتخابات در مناطق کوهستانی اشاره کرد و "صیانت از آرا" را تعهد اصلی مسئولان برشمرد.
معاون سیاسی استاندار همچنین، از تشکیل "یک تیم بسیار حرفهای خبری برای اطلاعرسانی" خبر داد.
وی تاکید کرد: "تمام فرمانداران ما تجربه برگزاری انتخابات را داشتهاند و تلاش میکنیم انتخابات را در بستری امن برگزار کرده و به رأی مردم احترام بگذاریم."
معاون سیاسی استاندار از اصحاب رسانه خواست تا به برگزاری "انتخابات پرشور" در قزوین کمک کنند و قاطعانه اعلام کرد: "به هیچ جریان، فرد یا گروهی اجازه دخالت نمیدهیم و گروههای سیاسی میتوانند فعالیتهای خود را در کف خیابان انجام دهند."