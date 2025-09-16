امیر حسین زارع زمانی که به عنوان پادشاه سنگین وزن های کشتی جهان انتخاب شد و در لحظه‌ای که تمام دنیا او را تماشا می‌کرد، به سمت پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رفت، روی یک زانو نشست و دستش را بالا برد و به نشانه افتخار، تعهد و احساس ملی به پرچم کشورمان سلام نظامی داد، حرکتی مورد تحسین مردم که از نگاه خانواده این قهرمان ریشه در اعتقادات عمیق قلبی او دارد