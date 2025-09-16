امیرحسین زارع قهرمانی جهان را با زانو زدن و سلام نظامی برابر پرچم مقدس کشور جشن گرفت، اقدامی مورد تحسین مردم که از نگاه خانواده این قهرمان، ریشه در اعتقادات قلبی او دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مسابقات جهانی زاگرب برای کشتی ایران فقط با قهرمانی به پایان نرسید بلکه صحنه ای جاودانه خلق کرد که در تاریخ ورزش کشور ماندگار شد
امیر حسین زارع زمانی که به عنوان پادشاه سنگین وزن های کشتی جهان انتخاب شد و در لحظهای که تمام دنیا او را تماشا میکرد، به سمت پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رفت، روی یک زانو نشست و دستش را بالا برد و به نشانه افتخار، تعهد و احساس ملی به پرچم کشورمان سلام نظامی داد، حرکتی مورد تحسین مردم که از نگاه خانواده این قهرمان ریشه در اعتقادات عمیق قلبی او دارد